Ленинградская область, 19 декабря, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Компания «Газпром» подтвердила свои планы строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области. Плановый срок ввода «Балтийского СПГ» — 2022−2023 годы. Об этом говорилось на встрече губернатора Александра Дрозденко с главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщила пресс-служба Ленобласти.

Gazprom.ru Компрессорная станция «Портовая» в Ленобласти

По словам главы газовой корпорации, подготовка к реализации проекта создания крупнотоннажного завода «Балтийский СПГ» в районе порта Усть-Луга идет по графику. Инвестиции в проект оцениваются в 660 млрд рублей. Мощность завода составит 10 млн тонн сжиженного газа в год.

СПГ через порт Усть-Луга будет отправляться потребителям стран Атлантического региона, Ближнего Востока и Южной Азии. Строительство предприятия в Ленобласти должно стать одним из ключевых этапов по завоеванию Россией рынка сжиженного природного газа, начало которому положило недавнее открытие завода «Ямал-СПГ».

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Помимо проекта «Балтийский СПГ», в Ленобласти «Газпром» ведет строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции «Портовая», напоминает, в свою очередь, пресс-служба концерна.

«В 2012—2016 годах капитальные вложения компании в развитие газотранспортной системы на территории региона и сооружение завода СПГ в районе КС «Портовая» составили 118,5 млрд руб. В 2017 году инвестиции достигли 65,3 млрд руб., — отметили в «Газпроме».

Отдельное внимание на встрече губернатора и главы «Газпрома» было уделено газификации Ленинградской области. В ходе встречи Алексей Миллер подтвердил, что компания выполнит свои обязательства по инвестиционному соглашению с Ленинградской областью.

Александр Дрозденко заявил главе «Газпрома», что в ближайшее время ожидает активизации работ по выполнению программы газификации в Ленинградской области, газификации Приозерского района, а также увеличения пропускной способности газопровода на Лугу и продолжения реализации совместных социальных проектов.

Как добавляют в «Газпроме», также был рассмотрен ход работы по модернизации системы теплоснабжения Ленинградской области. В рамках этой программы в 2007—2016 годах «Газпром» построил в регионе 30 современных котельных, в том числе в Тихвине. Сейчас ведется реконструкция тепловых сетей Тихвинского городского поселения, которую планируется завершить в 2018 году. Еще одним направлением сотрудничества «Газпрома» и властей Ленобласти является расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

«Сегодня в регионе действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) «Газпрома» — в городах Гатчина и Кингисепп, а также два модуля для заправки компримированным природным газом на АЗС — в городах Тихвин и Тосно. К 2020 году компания планирует построить в Ленинградской области еще шесть АГНКС», — заявляют в «Газпроме».

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Ленинградской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о сотрудничестве на 2016−2018 годы, Меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта строительства на территории области завода по производству СПГ, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до конца 2020 года.

В 2003—2016 годах «Газпром» направил на газификацию региона около 7 млрд рублей. За эти годы построено 38 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 460 км. За 13 лет уровень газификации области увеличился с 49,9% до 67,4%. В 2017 году «Газпром» завершил строительство межпоселкового газопровода в Выборгском районе и продолжает сооружение еще пяти газопроводов — в Волховском, Всеволжском, Лужском и Приозерском районах. Готовится документация для строительства еще 37 газопроводов и объектов газораспределения.

В рамках программы «Газпром — детям» на территории региона построено пять физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), 79 спортивных площадок и пришкольных стадионов. В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию еще двух ФОКов.