Москва, 19 декабря, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Три уголовных дела по фактам обстрела инфраструктуры Донбасса возбуждены следователями СК России, сообщает пресс-служба ведомства 19 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

В сообщении отмечается, что украинские силовики продолжают обстрелы территории, на которой располагаются объекты мирной инфраструктуры, тем самым нарушая протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней.

Новые уголовные дела были возбуждены по фактам обстрелов в период с 12 по 14 декабря 2017 года. По предварительной версии, боевики ВСУ выполняли преступные приказы командиров.

«Произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Докучаевск и Первомайск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Обстрелы с украинской территории привели к жертвам среди мирных жителей — ранения получили пять человек, кроме того, повреждены жилые дома и объекты, не относящиеся к военной инфраструктуре.

Законодательство России позволяет уголовное преследование иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов России, если те не были осуждены в собственном государстве. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, призванные установить все обстоятельства совершенных преступлений.