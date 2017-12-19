Москва, 19 декабря, 2017, 09:37 — ИА Регнум. После небольшой просадки 15 декабря цены на нефть продолжили снижаться на торгах 18 декабря. Баррель Brent, который в моменте тестировал отметку $63, коснувшись внутриидневного максимума на $63,32, не смог отстоять позиции и обосновался под психологической отметкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, буровая активность на сланцевых месторождениях США немного замедлилась на прошлой неделе. Но котировки быстро отыграли этот фактор, сосредоточившись на негативных локальных сигналах. Таковыми послужили сообщения о ремонте части трубопровода Forties.

«Восстановительные работы ведутся активно, и вполне возможно, что важная артерия вернется в строй раньше обозначенных сроков. Также не способствовали укреплению Brent и известия о прекращении забастовки в Нигерии», — пояснил эксперт.

Впрочем, в ближайшие дни у актива будет шанс на возобновление подъема, если на сей раз американская статистика будет более умеренной. После трех недель масштабного прироста увеличение запасов бензина в Штатах может замедлиться, а запасы сырой нефти — снова сократиться.

«Этого будет достаточно, чтобы оказать Brent краткосрочную поддержку и удержать цены от дальнейшей просадки, но недостаточно, чтобы запустить новое ралли, особенно если добыча снова продемонстрирует рост», — полагает Мащенко.

С технической точки зрения котировкам необходимо первым делом вернуться за пределы уровня $63 и подтвердить пробой этого уровня успешным тестированием области $63,50.

«Прорыв выше $64 пока видится маловероятным, учитывая угрозу увеличения производства углеводородов в США до новых рекордных максимумов», — считает эксперт.

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