Москва, 19 декабря, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В обнародованной стратегии национальной безопасности США появились некоторые новые нюансы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировой жандарм

США опубликовали новую стратегию по национальной безопасности. Главными темами, как и прежде, стали Россия, Китай, КНДР, Иран и Ближний Восток. При этом Москва и Пекин названы «главными конкурентами», а Иран и КНДР — «государствами-изгоями».

"Но в главном и основном ее суть осталась прежней: «мир — через силу» или, что равнозначно, «национальная безопасность — через абсолютную гегемонию», — отметил сенатор.

По мнению Вашингтона, Россия и Китай уже самим фактом своего существования бросают вызов «американскому влиянию, ценностям и богатству», рассуждает парламентарий. В документе, продолжил он, говорится и о «великом партнерстве», которое США попробуют выстроить с этими странами, — но это как бы между прочим, через запятую.

На стратегию национальной безопасности в ее нынешнем виде, несомненно, повлияла личность самого Дональда Трампа, говорит Клинцевич, в целом она даже стала более определенной, жесткой и агрессивной.

«Увы, современный мир устроен так, что силе может противостоять только сила. Умная сила. Думаю, что именно в этом ракурсе будет ответ России на новую стратегию национальной безопасности США», — сказал Клинцевич.