Киев, 19 декабря, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает что, президент России Владимир Путин является кумиром для сотрудников СБУ. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Они так восхищаются, они говорят: «Да Путин бы этих [сторонников Саакашвили] в бараний рог скрутил!» — передал политик слова, которые он якобы слышал от сотрудников СБУ.

Саакашвили убежден, что в рядах СБУ считают, что российский президент навел бы порядок и арестовал бы всех его сторонников, участвовавших в его освобождении в Киеве.

Также экс-губернатор заявил, что в то время, как российский президент является «идеалом» для украинских спецслужб, в сторону президента Украины Петра Порошенко от них слышны только проклятия.

Напомним, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан властями Украины по обвинению в содействии преступным группировкам. Ранее стало известно, что сторонники политика окружили микроавтобус СБУ, в котором он находился, и добились его освобождения.