Майами, США, 19 декабря, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и ее гражданский муж — испанский певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Новорожденный

Курникова родила двойню — мальчика и девочку. Роды прошли в выходные 16−17 декабря в Майами.

По утверждению издания, сына назвали Николас, дочку — Люси. Отмечается, что Курникова не появлялась на публике с ноября 2016 года, так она скрывала свою беременность.

Роман Курниковой и Иглесиаса начался в 2001 году. Двумя годами спустя теннисистка завершила свою карьеру из-за травмы.

Курникова — бывший первый номер мирового рейтинга в парном разряде, в одиночном она поднималась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).