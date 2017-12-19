Токио, 19 декабря, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему принадлежности четырех островов (Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи) и продвижения переговоров по заключению мирного договора с Россией, сообщает агентство «Киодо».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

"Я намерен решить проблему принадлежности четырех островов и достичь конкретного продвижения к заключению мирного договора», — заявил Абэ.

Он также отметил важность ускорения конкретизации пяти совместных с Россией проектов на этих островах, которые были определены на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2017 года.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о существенном прогрессе в большинстве областей сотрудничества с Японией, целью которых становится реализация проектов, которые будут работать на благо двух народов.

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Кроме того, 15 декабря Лавров заявил, что Россия готова заключить соглашение о безвизовом режиме с Японией.

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