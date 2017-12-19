Москва, 19 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Правительством РФ выделены средства на развитие автотранспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Christopher Sessums Автомобильная трасса

Межбюджетные трансферты на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения выделены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Средства в размере 2 млрд 673 млн рублей выделены трем регионам России: Бурятии, Камчатскому краю и Калужской области.

Напомним, в октябре 2017 года между субъектами были распределены средства в объёме 9,857 млрд рублей для реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

В частности, средства направят на строительство автомобильной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян (км 230 — км 251) в Бурятии, на автомобильную дорогу Петропавловск-Камчатский — Мильково в Камчатском крае и автодорогу на участке Секиотово — Анненки с мостом через Оку в Калужской области.

Документ рассмотрен одобрен на заседании правительства РФ 14 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России действует федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». Проект направлен на приведение 85% дорожной сети 36 крупнейших городских агломераций в нормативное состояние к 2025 году.

В 2017 голу на реализацию проекта из госбюджета было выделено 30 млрд рублей. На эти средства отремонтировано почти 5 тыс. км региональных дорог.

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