Токио, 19 декабря, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Япония выражает готовность к скорейшему продвижению в процессе подписания мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в Токио 19 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Мы будем последовательно продвигаться к разрешению проблемы принадлежности четырех островов и заключению мирного договора», —заявил японский премьер.

Абэ высказался за ускорение консультаций по вопросам совместной деятельности на Курильских островах, пять направлений которой были определены на совместной встрече с президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2017 года.

Совместное российско-японское ведение хозяйства на островах включает в себя такие направления, как разведение аквакультур; тепличное хозяйство; ветряная энергетика; развитие пакетных туров на острова; сокращение объема отходов.

Развитие этих договоренностей рассматривается сторонами как поступательные шаги на пути к заключению мирного договора. Тем не менее, по заявлениям Японии, проекты еще не локализованы. Планируется, что более подробные обсуждения совместного хозяйствования на островах начнутся в январе — феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о существенном прогрессе в большинстве областей сотрудничества с Японией. Он отмечал, что целью сотрудничества правительств обеих стран становится реализация проектов, которые будут работать на благо двух народов.

В рамках «правительственного часа» в Госдуме РФ Лавров заявил о готовности России подписать соглашение о безвизовом режиме с Японией.