Москва, 19 декабря, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Молочный завод в Алтайском крае, принадлежащий PepsiCo, осознанно использует для производства сыра «Ламбер» молоко с антибиотиками. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Рене Магритт. Это — кусок сыра

Присутствие в продукции Рубцовского молочного завода антибиотиков тетрациклиновой группы было выявлено в ноябре 2017 года в результате лабораторного исследования. На основании этого факта прокуратура региона согласовала с Россельхознадзором внеплановую выездную проверку предприятия.

Итоги проверки показали, что при производстве сыра использовалось пастеризованное молоко, поставляемое филиалами АО «Вимм-Билль-Данн» (компания PepsiCo) из Омска, Красноярска и Новосибирска, а также сырое молоко от поставщиков из Алтайского края и Новосибирской области. При этом контроль пастеризованного молока из Омска и Красноярска завод не осуществлял, что является нарушением обязательного условия производства.

Кроме того, инспекторы Россельхознадзора нашли несоответствия в процедурах приемки сырого молока из Алтайского края и Новосибирской области. Также выявлено несоответствие предоставленной Рубцовским молочным заводом информации, касающейся возврата поставщикам непригодного для переработки молока.

«Анализ Журнала наличия антибиотиков в молоке показал, что используемой тест-системой зафиксировано свыше 20 случаев наличия антибиотиков в исследуемых партиях молокосырья. Однако, согласно данным Журнала контроля заготовляемого молока, указанные партии приняты для дальнейшей переработки», — пояснили в Россельхознадзоре.

Вопросы вызвало и присутствие в производственном процессе концентрата молочных белков французского происхождения. Проводится соответствующая проверка совместно с таможенными органами.

Отмечается, что Россельхознадзор продолжает проверку филиала АО «Вимм-Билль-Данн» «Рубцовский молочный завод». К настоящему моменту очевидно, что предприятие не может подтвердить возврат сырья, содержащего антибиотики. Таким образом, не исключено, что сырье было отправлено в переработку.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Россельхознадзор заподозрил американскую компанию PepsiCo в хакерской атаке на систему государственных органов РФ. По словам представителей ведомства, секретная информация могла стать фактором конкурентного преимущества PepsiCo перед российскими компаниями, так как позволяла ей подготовиться к проведению контрольных мероприятий. Таким образом, речь может идти о фактах коммерческого шпионажа.

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