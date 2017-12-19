Нью-Йорк, США, 19 декабря, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых знаменитостей по версии Forbes в 2017 году, состояние кинорежиссера на данный момент оценивается в $ 5,5 млрд, список был опубликован в журнале 18 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

На второй строчке рейтинга расположился другой известный кинематографист — Стивен Спилберг, на данный момент ему принадлежит $3,6 млрд. Третье место в списке досталось телеведущей Опре Уинфри ($2,8 млрд).

Четвертое место занял известный баскетболист Майкл Джордан ($1,4 млрд), а замыкает ТОП-5 Дэвид Копперфильд ($875 млн).

В ТОП-10 самых богатых известный людей по версии Forbes также попали: Шон Комбс, известный как Diddy ($820 млн), Jay-Z ($810 млн), гольфист Тайгер Вудс ($750 млн), Dr. Dre (740 млн) и писатель Джеймс Паттерсон ($730 млн).

Напомним, ранее эксперты Forbes назвали самых переоцененных актеров года, первое место в списке досталось Марку Уолбергу

Аванс Уолберга за участие в фильме «День патриота» оказался больше, чем общемировые кассовые сборы картины. В ТОП-5 списка также попали: Кристиан Бэйл, Ченнинг Татум, Дензел Вашингтон и Брэд Питт.