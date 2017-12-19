Вашингтон, 19 декабря, 2017, 07:31 — ИА Регнум. В США названы главные угрозы «процветанию» и «безопасности» США — это Россия и Китай, говорится в новой Стратегии национальной безопасности (СНБ). Документ был опубликован 18 декабря.

Дядя Сэм

Россия и Китай названы в документе «ревизионистскими державами», которые пытаются «изменить статус-кво» — Москва в Грузии и на Украине, Китай — в Юго-Восточной Азии, а именно в районе островов Южно-Китайского моря. Если Россия еще в августе была юридически закреплена Конгрессом как «противник США», а в СНБ это подтверждено, то Китай удостоился звания «стратегического соперника» США.

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Согласно документу, Россия и Китай «намерены сделать экономику менее свободной и честной, нарастить свой военный потенциал, контролировать информацию и данные, репрессировать свои общества и распространять свое влияние». Россия и Китай названы державами, которым нужно противостоять, и ключевая мысль Стратегии — возвращение соревнования между сильными странами, чего не было последние 20 лет. И США в этом ряду — лишь одна из мощных мировых держав.

Еще двумя угрозами названы терроризм, опасность которого сохраняется «даже после разгрома террористических группировок «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке», и Иран, который обвиняется в дестабилизации региона, диктатуре, поддержке терроризма и призывах к уничтожению США.

Сдерживать противников Вашингтон намерен при помощи ядерного оружия. Третьим противником США в СНБ ожидаемо названа Северная Корея. Причем ей приписано желание создать не только ядерное, но также химическое и биологическое оружие.

Необходимо «переосмыслить политику последних двух десятилетий», состоявшую в том, чтобы через «сотрудничество с противниками, их включение в международные институты и глобальную торговлю постепенно превратить эти страны в добропорядочных партнеров».

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Среди внешнеполитических приоритетов администрации президента США — «защита родины, американцев и американского образа жизни», «обеспечение процветания Америки», «укрепление мира при помощи силы» и «распространение американского влияния».

Далее изложенное в СНБ будет развернуто в прикладных документах государственных ведомств (в частности, в Национальной военной стратегии министерства обороны). В целом содержание СНБ готовит о том, что Вашингтон готов начать политику обособления и экономического протекционизма.