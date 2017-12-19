Вашингтон, 19 декабря, 2017, 05:52 — ИА Регнум. Кибератака вируса WannaCry в мае 2017 года была организована Северной Кореей, заявил Том Боссерт, помощник американского президента по вопросам внутренней безопасности, на страницах The Wall Street Journal.

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Американский чиновник аргументировал свое заявление тем, что к таким выводам пришли организаторы расследования кибератаки. По его словам, Вашингтон располагает доказательствами.

То же самое думают и в ряде других стран. Так, мнение это разделяют в Лондоне. Согласно с ним и руководство американской корпорации Microsoft.

«Соединенное Королевство приписало атаку Северной Корее, и Microsoft отследила, что источником атаки являлись киберструктуры, имеющие отношение к северокорейскому правительству», — сказал Боссерт.

Помощник Трампа заявил, что вся ответственность лежит на Пхеньяне. Кибератака, отметил он, привела к большим финансовым потерям.

Он напомнил о ядерной угрозе, которую Вашингтон чувствует со стороны Пхеньяна, «представляющего опасность» не только для США, но и для «остального мира». Помощник Трампа обещал, что давление на Северную Корею будет продолжено.

Напомним, программа-вымогатель WannaCry атаковала пользователей по всему миру 12 мая 2017 года. Пострадало более 500 тысяч компьютеров в более чем 150 странах мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Microsoft Брэд Смит заявил, что ответственность за кибератаки вируса WannaCry лежит на Пхеньяне. По его словам, Северная Корея использовала киберинструменты или оружие, «украденное из АНБ».