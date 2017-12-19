Киев, 19 декабря, 2017, 03:25 — ИА Регнум. Мимикрия украинского президента Петра Порошенко под патриота дорого обойдется Украине: от него, как от пива, «похмелье будет тяжелым», заявил лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на телеканале News One.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

В своем интервью украинский деятель заявил, что, возможно, в последний раз имеет возможность выступать на телевидении из-за репрессий со стороны Киева. Он назвал Порошенко главой организованной преступной группировки.

«Нет вещей, на которые он бы не пошел для сохранения своей власти», — сказал Саакашвили.

Политик заявил, что, по данным его «друзей в Вашингтоне», словам Порошенко, который говорит, что «не собирается выдавать его Грузии», нельзя доверять. Нет доверия и к грузинскому руководству.

«Они им не доверяют и считают, что они готовятся к тому, к чему они готовятся», — сказал Саакашвили.

Он сказал, что всегда искренен, но сейчас совсем особенная ситуация, поскольку ему «нечего терять, а люди должны знать правду».

«Порошенко опаснее, чем [4-й президент Украины Виктор] Янукович. Потому что с Януковичем все было понятно. А Порошенко умело маскируется. Говорит, что он патриот, что он воюет с Россией», — сказал Саакашвили.

Украинский деятель предложил сравнить эффект для страны от правления Порошенко с воздействием на организм различных алкогольных напитков. Например, пиво тяжелее переносится, чем водка или виски, отметил он.

«Потому что думаешь, что это легкий напиток. А организму от него хуже всего, — отметил Саакашвили. — Вот Порошенко — это как пиво. И похмелье после него будет очень тяжелым».

Напомним, Саакашвили, являющийся фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе и в Грузии, находится на Украине на свободе. Явившись в Генпрокуратуру 18 декабря, он отказался участвовать в допросе и сказал, что придет для дачи показаний в СБУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские СМИ распространили информацию о том, что в СБУ Саакашвили вызовут 22 декабря.

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