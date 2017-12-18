Кишинёв, 19 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон приветствует инициативы по молдавско-приднестровскому урегулированию, которые обсуждались в 2010 году в Мезеберге тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом Додон заявил на встрече в Кишиневе со специальным уполномоченным МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреасом Пешке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

«Мы по-прежнему нацелены на достижение консенсуса по выработке модели политического урегулирования приднестровского вопроса и постконфликтного развития Молдовы. В этом контексте определенное значение имеют договоренности, достигнутые на переговорах в формате «5+2», которые получили новый импульс благодаря Берлинскому протоколу, подписанному в июле 2016 года. Берлинский протокол 2016 года и мои встречи с главой Приднестровья в 2017 году способствовали подписанию протоколов о реализации целого ряда мер из пакета «4+4» по укреплению доверия между берегами Днестра», — добавил Додон.

Он выразил мнение, что заявления Совета министров иностранных дел ОБСЕ о процессе приднестровского урегулирования, принятые в Гамбурге 9 декабря 2016 года и в Вене 8 декабря 2017 года, могут стать основой для разработки модели урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

«Убежден, что активная позиция Германии будет способствовать большей открытости переговорного процесса, снижению региональной напряженности и активизации усилий международного сообщества по достижению всеобъемлющего политического урегулирования приднестровской проблемы», — отметил президент.

Молдавия, по его словам, стремится идти по пути становления современного, демократического, правового и нейтрального государства, которое намерено способствовать поддержанию устойчивого мира и стабильности в данном регионе Европы. Додон также высказался о «совместимости интеграционных процессов с ЕС и с СНГ», а сохранение стратегического партнёрства с Россией, по его словам, представляет для нейтральной Молдавии жизненно важное условие социально-экономического развития.

Додон передал приглашение для президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера посетить Молдавию с официальным визитом.

ИА REGNUM напоминает, что в меморандуме, подписанном по итогам состоявшейся 5 июня 2010 года в Мезеберге встречи тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель, говорилось о намерении сторон рассмотреть возможность создания комитета Россия — ЕС по вопросам внешней политики и безопасности на министерском уровне, одним из направлений работы которого должно было стать разрешение молдавско-приднестровского конфликта. Молдавские и румынские СМИ тогда резко раскритиковали данные инициативы, якобы предполагающие разрешение молдавско-приднестровского конфликта путем создания федеративного государства Молдавии и Приднестровья (за которое до последнего момента ратовал Додон), а ряд российских, включая ИА REGNUM, и приднестровских — за очевидную попытку руководства РФ сдать ПМР в обмен на сомнительные преференции от ЕС.

Что касается заявлений Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Берлине в 2016 году и в Вене в 2017 году, то оба документа предполагают разработку «особого статуса» для Приднестровья в составе Молдавии, однако оба они были выработаны без участия Приднестровья и противоречат принципам переговорного процесса. В его рамках Приднестровье обладает международно признанным статусом равной с Молдавией стороны конфликта, политическое решение которого, как и статус ПМР, предстоит определить в ходе переговоров, без предварительных условий, включая попытки всех участников переговоров кроме ПМР предопределить статус Приднестровья в рамках «территориальной целостности Республики Молдова».