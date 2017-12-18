Вашингтон, 18 декабря, 2017, 23:51 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebоok начнёт бороться с публикациями пользователей, содержащими призывы поставить лайк или сделать репост, и использованием других подобных методов повышения охвата аудитории, сообщается 18 декабря в официальном блоге компании.

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«Люди говорят нам, что им не нравятся спам-сообщения на Facebook, которые побуждают их к реакции путём лайков, репостов, комментариев и других действий. Например: «Ставь лайк, если ты Овен!». Подобная «тактика приманки» направлена на то, чтобы используя наш алгоритм новостей, стимулировать пользователей к взаимодействию и получать больший охват», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, с помощью машинного обучения специалистами Facebook был создан специальный алгоритм, который будет отслеживать подобные сообщения и понижать рейтинг таких публикаций в лентах новостей пользователей.

«Начиная с этой недели, мы начнем понижать рейтинг отдельных сообщений от людей и страниц, использующих тактику приманки», — отметили в компании.

В течение ближайших недель администрация Facebook планирует начать применять ещё более строгие меры в отношении страниц, владельцы которых систематически и многократно прибегают к подобной практике, чтобы искусственным образом повысить свою популярность в новостных лентах.

Отмечается, что введение более жёстких мер было решено отложено с той целью, чтобы дать пользователям время приспособиться к новым правилам.

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