Белый дом: Россия угрожает США, поддерживая Кубу и Венесуэлу
Вашингтон, 18 декабря, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Россия, используя приёмы холодной войны, поддерживает режим на Кубе, притесняющий свой народ, указано в опубликованной 18 декабря Белым домом стратегии национальной безопасности США.
«Россия продолжает осуществлять проигравшую стратегию холодной войны, укрепляя радикально настроенных союзников на Кубе, власти которой притесняют свой народ.», — указано в тексте документа.
При этом Белый дом не пояснил, в чем проявляется радикализм властей Кубы.
Кроме того, утверждается, что «Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся укреплять военное сотрудничество и расширять продажу своего вооружения в регионе».
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая администрация Белого дома во главе с Бараком Обамой провозгласила курс на нормализацию отношений с Кубой, восстановив в июле 2015 года дипломатические отношения с Гаваной и заключив ряд двусторонних соглашений.
Новый президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику своего предшественника и в 2017 году вернул прежний курс на экономическое удушение Кубы и политическое противостояние.