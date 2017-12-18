Вашингтон, 18 декабря, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Россия, используя приёмы холодной войны, поддерживает режим на Кубе, притесняющий свой народ, указано в опубликованной 18 декабря Белым домом стратегии национальной безопасности США.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

«Россия продолжает осуществлять проигравшую стратегию холодной войны, укрепляя радикально настроенных союзников на Кубе, власти которой притесняют свой народ.», — указано в тексте документа.

При этом Белый дом не пояснил, в чем проявляется радикализм властей Кубы.

Кроме того, утверждается, что «Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся укреплять военное сотрудничество и расширять продажу своего вооружения в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая администрация Белого дома во главе с Бараком Обамой провозгласила курс на нормализацию отношений с Кубой, восстановив в июле 2015 года дипломатические отношения с Гаваной и заключив ряд двусторонних соглашений.

Новый президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику своего предшественника и в 2017 году вернул прежний курс на экономическое удушение Кубы и политическое противостояние.