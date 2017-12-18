Рамалла , 18 декабря, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Палестины Набил Абу Рденех заявил, что голосование Совета безопасности ООН по резолюции о статусе Иерусалима доказывает «растущую международную изоляцию» США, передает Associated Press.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

Палестинское правительство также считает, что вето США данной резолюции «не будет способствовать миру в регионе».

Напомним, ранее СБ ООН провел голосование по резолюции, осуждающей «односторонние действия» Соединенных штатов по признанию Иерусалима столицей Израиля.

14 стран-членов СБ ООН проголосовали за резолюцию, требующую отменить решение президента США Дональда Трампа о статусе Иерусалима. Постпред США Никки Хейли ветировала резолюцию и назвала ее «оскорбительной».

Палестина, которая считает Восточный Иерусалим своей территорией, наиболее резко отреагировала на признание Иерусалима столицей еврейского государства, которое было сделано Белым домом в начале декабря.

В течение более чем недели в секторе Газа, на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме шли бои палестинцев с военными и полицией Израиля, пострадавшими в которых стали не менее 750 человек. Напряженность в регионе сохраняется до сих пор.