Ереван, 18 декабря, 2017, 23:13 — ИА Регнум. В Ереване с визитом побывала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер. Сам визит был примечателен только самим своим фактом, а в остальном звучали дежурные фразы о сотрудничестве между Арменией и НАТО, о нагорно-карабахском конфликте, о том, что деятельность альянса не направлена против какой-либо страны.

president.am Президент Армении и заместитель генерального секретаря НАТО

Готемюллер встретилась с министрами обороны и иностранных дел Армении, президентом страны, а также побывала в ЕГУ, где ответила на вопросы студентов, которых кроме всего прочего интересовали отношения НАТО с Македонией и Сербией, были также вопросы личного характера.

Высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнула, что уже 25 лет, как Армения сотрудничает с Североатлантическим альянсом, и, по её словам, это были очень позитивные 25 лет.

«Мы так много сделали вместе, и в первую очередь я хочу выразить благодарность. Армения является единственной страной-партнером, которая последовательно обеспечивает присутствие своих миротворцев в Косово и Афганистане, мы высоко ценим это участие», — сказала Готемюллер.

Что касается деятельности НАТО, то по словам Готемюллер, НАТО не действует против кого-то или какой-либо страны, а структура, приверженная определенным важным принципам и нормам международного права.

«НАТО — оборонная структура, а также военная и политическая. Данная структура экспортирует определенные принципы на международную арену», — сказала она.

«Североатлантический Альянс готов защитить союзников в случае нарушения их основополагающих прав. Кроме того, Альянс взял на себя обязательство по противодействию современным вызовам.

Например, борьба с терроризмом наилучшим образом демонстрирует, как НАТО выступает за защиту от негосударственных субъектов, которые используют насилие в отношении невинных граждан и общества», — сказала замгенсека НАТО.

«Мы не хотим возврата к холодной войне. В настоящее время мы видим, что мир изменился. Существуют различные вызовы и угрозы. И НАТО разрабатывает механизмы защиты для противодействия этим угрозам и вызовам», — добавила она.