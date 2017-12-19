Ханты-Мансийск, 19 декабря, 2017, 12:48 — ИА Регнум. В новогодней столице России — Ханты-Мансийске — новогодние праздники отмечают с размахом. Гостям города есть где отдохнуть и на что посмотреть.

Администрация Ханты-Мансийска Лучшая Снегурочка России

Напомним, новогодней столицей страны город провозгласило Министерство культуры РФ. В столице Югры уже несколько лет Новый год встречают с размахом. Столичный статус придаёт празднику новый импульс. Здесь уже прошёл XI Съезд Дедов Морозов и Снегурочек, который объединил десятки новогодних волшебников со всей России. На Съезде были определены лучшие Дед Мороз и Снегурочка страны.

Примечательно, что самой яркой, запоминающейся и трогательной Снегурочкой стала жительница Ханты-Мансийска Зинаида Торопова. Она работает режиссёром, руководит театром-студией «Дельтаплан» городского Центра развития творчества детей и юношества. Отметим, для участия в конкурсе было нужно пройти конкурсный отбор и представить свои новогодние программы. При этом сценарии и актёрское мастерство оценивало как взрослое жюри, так и детское. Зинаида Торопова представила детскую театрализованную программу «Новый год для Микрозлобика». Благодаря ей она и получила диплом лауреата первой степени.

Среди Дедов Морозов гран-при завоевал тоже житель Югры — Иван Соловьёв из города Сургута. Всего в этом году Новогодняя столица России объединила более 50 волшебных участников из разных уголков России. Также здесь ожидают порядка 80 тысяч человек. Возможно, то эта цифра даже возрастёт. Хотя туроператоры и заявляют о росте числа желающих встретить 2018 год за рубежом, внутренний туризм тоже растёт. Также в Ханты-Мансийске ждут и гостей из-за рубежа.

Чем же запомнится гостям праздник в Новогодней столице России? Всего Новый год здесь отмечают на 14 площадках. С 8 декабря по 8 января открыт Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Здесь можно принять участие в прыжках через нарты, перетягивании палки, а также попробовать себя в метании тынзяна на харей и стрельбе из лука. Есть и многочисленные экскурсии.

Одной из главных достопримечательностей смело можно назвать Чумовую улицу. Она будет открыта с 22 декабря по 7 января. На территории Археопарка разместят 10 чумов. В программе новогодней улицы: катание на собачьих и оленьих упряжках, мастер-классы изготовлению национальных сувениров, соревнования по национальным видам спорта и многие другие.

Ещё одной крупной новогодней площадкой станет конгрессно-выставочный центр «Югра-Экспо». С 23 декабря по 7 января здесь будет работать Резиденция Ёлки. Всех гостей ждут театральные и музыкальные постановки, игры, мастер-классы и, конечно же, море веселья. На открытой территории центра будет действовать праздничная аллея «Аллея Елей». На ней каждое муниципальное образование Югры украсит свою ель.

В программе «Резиденции Ёлки» — Рождественская ярмарка, зона мастер-классов «Мастерская Деда Мороза», инклюзивная площадка социальной адаптации «Сад добрых дел». Любители музыки смогут посетить мастер-классы по диджеингу: научиться работать с соответствующим оборудованием и, при поддержке профессионалов, создать свой музыкальный микс.

4 января порадуются любители еды: здесь пройдёт гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». Также в планах — музыкальный фестиваль, розыгрыш подарков и призов «Ёлка желаний» плюс возможность сделать фотосессии в специальных фотозонах.

Отдельно стоит выделить новогоднюю ночь. На центральной площади перед жителями и гостями Ханты-Мансийска выступят лучшие творческие коллективы России и Югры. Кроме того, всех участников праздника с Новым годом поздравит президент страны Владимир Путин.

Это далеко не полный список праздничных мероприятий в Новогодней столице России. Подробно с ними можно ознакомиться на специальном сайте. Добавьте к этому различные новогодние туры, уже подготовленные местными туроператорами. Одни названия говорят сами за себя: «Новогодние приключения», «Зимние забавы», «Новогодняя сказка». Участие в таких турах стоит денег, но положительных впечатлений после них будет масса.

Конечно же, стоит сказать и о еде. Рестораны Ханты-Мансиска уже предлагают гостям блюда, которые вряд ли можно отыскать во многих регионах России и мира. Например, «сугудай из муксуна» или «Фирменная тройная уха из муксуна, нельмы и стерляди». А где-то ещё можно отведать колбасы из северного оленя?

Наконец, к услугам гостей развитая инфраструктура отдыха и туризма. А отели Ханты-Мансийска готовы разместить всех желающих.

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