Саранск, 18 декабря, 2017, 22:32 — ИА Регнум. В бюджете Мордовии на 2018 год запланирован рост зарплат бюджетников на 8,2%. Как заявил глава региона Владимир Волков на сессии Госсобрания, в ходе которой утвердили закон о бюджете на следующий год, власти «сделают все, чтобы обеспечить эти параметры», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Медицинский работник

На 2018 год доходы бюджета определены в сумме 32,9 млрд рублей, расходы — 35,3 млрд рублей Дефицит составит 2,4 млрд рублей или 6,8% от расходной части. При этом в 2019 и 2020 годах планируется превышение доходов над расходами.

В бюджете на 2018 год предусмотрено финансирование 28 государственных программ в общей сумме 33,145 млрд рублей. При этом доля расходов на социально-культурную сферу составит в 2018 году 21,996 млрд рублей, или 62% от всех расходов. На улучшение жилищных условий выделяется более 1 млрд рублей, и половина этой суммы будет направлена на предоставление социальных выплат гражданам на частичное погашение ипотечных кредитов и компенсации части процентов по жилищным кредитам. На обеспечение жильем молодых семей предусмотрено 208,7 млн рублей, проживающих в сельской местности молодых специалистов — 210,5 млн рублей. Будет предоставляться жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Расходы на образование составят в 2018 году 23% расходов бюджета. На здравоохранение без учета страхования на неработающее население — 2,415 млрд рублей.

Оценивая бюджет в целом, глава Мордовии назвал его «нелегким, но вполне выполнимым».