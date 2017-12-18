Степанакерт, 18 декабря, 2017, 22:32 — ИА Регнум. В 2017 году в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, зарегистрирован 41-процентный рост числа прибывших в республику туристов.

http://artsakhpress.am Туристы в Нагорном Карабахе

По словам министра культуры, по делам молодежи и туризма Нагорно-Карабахской Республики Сергея Шахвердяна, за последние годы Арцах посетили туристы из более 90 стран мира. В настоящее время в республике действует 50 гостиничных хозяйств.

Министр подчеркнул, что программа «Tourist Friends» начнёт действовать в туристической системе Арцаха с 2018 года, благодаря чему туристы будут получать круглосуточную информацию о любом интересующем их месте.

«Благодаря этой услуге туристам будет предоставлена возможность ближе познакомиться с Арцахом. Кроме того, это поможет жителям сельских общин получать доход от туризма», — цитирует Шахвердяна «Арцахпресс».

Говоря об экотуризме, министр отметил, что возглавляемое им ведомство планирует создать в сельских общинах гостевые дома для привлечения и приобщения иностранных туристов к карабахской культуре.