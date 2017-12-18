Москва, 18 декабря, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Все больше сторонников блогера Алексея Навального отказываются от своих намерений, и требуют вернуть свои пожертвования, собранные, якобы, для организации предвыборной компании Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента РФ.

Day Donaldson Алексей Навальный

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Ранее отозвали свои пожертвования граждане Мельников и Машин, и оба они считают, что стали жертвой очевидного и наглого обмана.

Москвич Мельников в своем исковом заявлении рассказывает, что на момент перевода пожертвования был абсолютно уверен в том, что Алексей Навальный был официально зарегистрирован кандидатом для участия в выборах президента РФ в марте 2018 года. Позднее из СМИ Мельников узнал, что Алексей Навальный не имеет статуса кандидата, и более того, вообще не может баллотироваться «в связи с тем, что дважды судим за совершение тяжких преступлений».

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В связи с фактом обмана Мельников требует от главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова вернуть ему пожертвование в размере 500 рублей и госпошлину — 400 рублей. Третьим лицом в исковом заявлении назван сам блогер.

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В понедельник, 18 декабря, стали известны подробности еще одной конфликтной ситуации, от бывшего соратника Алексея Навального, Павла Чибисова, который опубликовал свои претензии в одной из социальных сетей.

«Мой пост о том, как я разочаровался в Алексее Навальном и как на самом деле относятся в его штабе к простым волонтерам. Начну с того, что я пришёл в штаб потому что действительно верил в то, что наша общая работа несёт какую-то пользу обществу, что мы можем изменить ситуацию в стране к лучшему, победить коррупцию. Но на деле я увидел всеобщий обман, надменность руководства и имитацию работы», — написал на своей странице Павел Чибисов.

«В колл-центре я занимался тем, что обзванивал в разных городах народ из списка сторонников и приглашал их на мероприятия с участием Алексея Навального. Какого было моё удивление, когда я услышал, что о нем думают простые люди. Через раз я сталкивался либо с равнодушием к его деятельности, либо с полной ненавистью к его персоне. Не понимаю, кто вообще эти списки нам предоставляет, такое ощущение, что кто-то просто крадет базы данных, а нам врут, что мы якобы звоним по списку сторонников. Кстати, можете послушать один из звонков, сделанных в колл-центре. Я бы всего этого не писал, если бы не столкнулся с презрением к волонтёрской работе со стороны руководства штаба. У нас в колл-центре волонтеры работают бесплатно до позднего вечера, причём среди них есть даже несовершеннолетние. И при всём этом глава федерального штаба Леонид Волков позволяет себе кричать, материться и оскорблять волонтеров. А что же Навальный? А ему все равно. Лишь бы каждый винтик системы делал своё дело. Обидятся и уйдут одни, ничего страшного, придут другие. Полное безразличие к своим сторонникам. Наверняка такому президенту будет абсолютно плевать на чаяния простых людей», — отметил Павел Чибисов на своей странице. «И наконец-то, расскажу о том, почему как я окончательно понял, что избирательная кампания — полный лохотрон. Многие знают, что Навальному необходимо для выдвижения собрать 300 000 подписей, но в Москве было собрано всего — лишь (13 000 !!!). При этом я и многие другие волонтёры записались в сборщики подписей в московском штабе. Времени остаётся все меньше, а сборщиков до сих пор не задействовали. Вот как это понимать? Деньги с людей собираются, а кандидат на самом деле прекрасно знает, что уже ничего не получится и просто тянет время. Все это похоже на тотальный отмыв денег. Извините, но такого президента мне не нужно», — написал Олег Чибисов.

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