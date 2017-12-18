Москва, 18 декабря, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Российская компания — производитель программного обеспечения «Лаборатория Касперского» подала судебный иск против министерства внутренней безопасности США после того, как это ведомство потребовало от всех американских органов власти и государственных структур отказаться от использования продуктов компании. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщал в своём блоге основатель компании Евгений Касперский.

Dominik Bartsch Правосудие

«Мы подали судебный иск против министерства внутренней безопасности США из-за недавнего решения запретить использование продуктов компании в государственных организациях США», — пишет Касперский.

Он подчеркнул, что решение МВБ США носит необоснованный харакетр и нарушает действующие в США законы. Кроме того, информационная атака на «Лабораторию» в американских СМИ имеет глобальный отрицательный эффект на бизнес компании.

«Масштаб ущерба нам ещё предстоит оценить в последующие годы, а пока я посвящаю значительную часть своего рабочего времени, чтобы рассказать нашим партнёрам и заказчикам реальную подоплёку происходящего», — пояснил Касперский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МВБ США потребовало от всех американских государственных структур в кратчайшие сроки отказаться от продукции «Лаборатории Касперского» (в основном речь идет об антивирусных программах) и впредь больше никогда не иметь дел с этой компанией.

МВБ США мотивировало свое решение тем, что «Лаборатория» якобы связана с российскими спецслужбами, и данные из американских государственных электронных сетей могут попадать к русской разведке.

«Лаборатория Касперского» отвергла подобные обвинения и даже согласилась предоставить исходный код своей продукции, чтобы американские власти смогли убедится, что антивирусы Касперского не переправляют секретную информацию российской разведке. Но американская сторона отказалась.

Более того, президент США Дональд Трамп даже подписал закон, который предусматривает запрет на использование госструктурами программного обеспечения российской компании «Лаборатория Касперского».

«Ни один отдел, агентство, организация или другой элемент федерального правительства не может использовать, будь то напрямую или посредством работы с другим департаментом, агентством, организацией или элементом федерального правительства, любое оборудование, программное обеспечение или услуги, разработанные Kaspersky Lab», — сказано в законе, который Трамп подписал 12 декабря.