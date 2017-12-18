Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Постоянный представитель США в ООН Никки Хэйли пояснила, что решение ветировать резолюцию Совета Безопасности ООН по статусу Иерусалима принято «для защиты американского суверенитета и защиты роли Америки в ближневосточном мирном процессе», передает Associated Press.

South Carolina Governor Nikki Haley Никки Хейли

«Ни одна страна не должна указывать США, где нам ставить посольство», — пояснила Хэйли.

Кроме того, Хэйли заявила, что решение администрации президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в Иерусалим американского посольства из Тель-Авива «полностью соответствует предыдущим резолюциям Совета безопасности».

«Соединенные штаты никогда еще не были более привержены миру на Ближнем Востоке», — заключила постпред США в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН по статусу Иерусалима, осуждающую «односторонние действия» Белого дома. Резолюция, предложенная Египтом, была поддержана 14 членами СБ ООН.