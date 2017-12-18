Хараре, 18 декабря, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Основной организатор переворота в Зимбабве, главнокомандующий армии Константин Чивенга сообщил о своем уходе в отставку, передает Associated Press.

Зимбабве

При этом Чивенга уходит с поста не просто так — согласно официальному заявлению, уход в отставку сделан главнокомандующим «в ожидании передислокации».

Константин Чивенга может занять вакантный пост вице-президента при новом главе государства Эммерсоне Мнангагве, который уже провел военных в правительство и руководство правящей партии ZANU-PF.

Роль Чивенги в свержении многолетнего лидера страны Роберта Мугабе и приведении к власти действующего и.о. президента Мнангагва является ключевой. Именно он первым объявил о поддержке опального вице-президента, уволенного Мугабе, и 14 ноября вывел на улицы Хараре танки.

Кроме того, военные Чивенги «контролировали» политический процесс в Зимбабве в течение всего переходного периода — от переворота до избрания Мнангагва главой ZANU-PF и кандидатом на будущих президентских выборах от правящей партии.

Как сообщало ИА REGNUM, только сегодня, 18 декабря, военные окончательно сняли блок-посты с улиц Хараре. Смена власти в Зимбабве — или «Операция Восстановление Законности» — окончательно завершена.