Лондон, 18 декабря, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Королева Великобритании и по совместительству глава Церкви Англии Елизавета II назначила новым епископом Лондонским 55-летнюю Сару Маллэлли, которая до этого служила викарным епископом Кредитонским в Эксетерской епархии. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании.

Сообщается, что в начале 2018 года Маллэлли займет место Ричарда Чартреса на посту Лондонского епископа. В иерархии англиканской церкви — это третий по значимости пост, после архиепископа Кентерберийского, который является духовный главой этой церкви. Второе место в табеле о рангах Церкви Англии занимает архиеписком Йоркский.

Стоит отметить, что изначально Маллэлли приобрела известность в Великобритании как самая молодая руководительница управления по работе со средним медицинским персоналом в британском министерстве здравоохранения, а вовсе не как священнослужитель. На этот пост она была назначена в 1999 году.

А 2001 году она была рукоположена в сан в священники. Ещё три года спустя Маллэлли покинула работу в правительстве и приступила к пасторской деятельности в лондонском районе Саттон.

В 2015 году она стала епископом Кредингтонским.

Когда Маллэлли станет епископом Лондонским, то она будет самой высокопоставленной священнослужителем-женщиной в истории Англиканской церкви.