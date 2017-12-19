Красногорск, 19 декабря, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Власти Московской области обсуждают возможность распространения программы «Социальная ипотека» на средний медперсонал в сельской местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Московской областной думы. По словам председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева, сейчас программа уже частично доступна среднему медперсоналу и фельдшерам скорой помощи, однако остаётся нерешённой кадровая проблема, причём не только на уровне медсестёр, но и врачей.

Хирург

«Действует программа «Земский доктор», программа муниципальной поддержки, для врачебных кадров выделяются квартиры. Максимально создаются условия по условиям работы. Сейчас большое количество объектов строится, ремонтируется, оснащается современным оборудованием. Помимо этого, постоянно ведутся дискуссии о дополнительных мерах привлечения медицинских кадров в регион», — подчеркнул он.

Отметим, подпрограмма «Социальная ипотека» стартовала в 2016 году. Суть проекта заключается в том, что участник не выплачивает кредит, а платит лишь проценты. Таким образом, базовую стоимость квартиры оплачивает правительство Московской области — 50% от её стоимости выдаются в виде жилищной субсидии, остальные 50% выплачиваются в течение срока погашения ипотечного кредита. Социальную ипотеку могут получить учителя, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты, а с 2017 года и фельдшеры скорой медицинской помощи.

В Московской области также действует федеральная программа «Земский доктор», когда врач отправляется на работу в сельскую местность и получает на обустройство на новом месте 1 млн рублей, 40% из которого выделяется за счёт регионального бюджета. Деньги выделяются при условии, что специалист останется на месте минимум пять лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики поддержал инициативу Минздрава внести поправки в ведомственный приказ, разрешающие медсестрам заполнять часть документов на пациентов, например контрольную карту диспансерного наблюдения.

В Минздраве считают, что время, которое раньше тратилось на бумажную работу, врачи смогут уделить пациентам. По оценкам экспертов, это три-четыре дополнительные минуты на человека. Врач будет обязан заполнять только карту пациента, работу с остальными документами он сможет перепоручить среднему медперсоналу, однако при желании может и дальше заниматься этим сам. По действующим нормативам, первичный приём у терапевта в поликлинике должен длиться 15 минут, однако часть этого времени отнимает бумажная работа.

«Я поддерживаю данную инициативу. Количество документооборота, которым по нормативам и регламентам должен заниматься врач, значительно возросло. К сожалению, порой это сказывается на общении с пациентом, уменьшает время самого осмотра, проведения необходимых манипуляций. По моему мнению, три-четыре минуты даже маловато, может быть, стоит рассмотреть возможность передать медсестрам часть другого бумажного функционала. Врач должен выстраивать коммуникацию с пациентом максимально эффективно», — отметил Андрей Голубев.

Также в Мособлдуме сообщили, что в 2017 году средний уровень заработной платы врачей в регионе составил 74 076 рублей, среднего медперсонала — 41 131 рубль, младшего медперсонала — 32 113 рублей.

С 1 мая 2017 года были увеличены зарплаты врачам и работникам медицинских учреждений: на 5% специалистам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, на 15% среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу, на 18% младшему медицинскому персоналу.

С 1 сентября 2017-го индексацию провели ещё раз: врачи получили прибавку в 6%, средний медперсонал — в 19%, младший — в 10%, научные сотрудники учреждений здравоохранения — в 29%, педагогические работники учреждений здравоохранения — в 5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на программу здравоохранения в 2018—2020 годах в Московской области будет выделено почти 90 млрд рублей, на программы социальной поддержки населения — более 65 млрд рублей.

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