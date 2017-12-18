Москва, 18 декабря, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Роуминг в России будет отменён на 90% до конца 2017 года, а все оставшиеся вопросы будут решены в первой половине следующего года. Об этом 18 декабря сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в эфире телеканала «Россия 24».

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«90% вопросов по роумингу будет решено в этом году, я не сомневаюсь. Но что-то, как мы уже говорили, уйдет на первое полугодие 2018 года», — сказал глава антимонопольной службы.

По его словам, на следующий год останутся «просто технические вещи: сделать что-то специалистам операторов с этими сетями, реле, машинами-механизмами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом году ФАС возбудила уголовные дела против сотовых операторов «большой четверки» из-за необоснованной разницы цен на услуги связи при поездках по регионам страны.

В августе антимонопольная служба предписала операторам до 15 декабря исполнить предписание об отмене внутрисетевого роуминга по России. В настоящее время ведомство поверяет исполнение данного требования. Заседания по национальному роумингу намечены ФАС на конец декабря.

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