Саранск, 18 декабря, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Учитывая, что в Саранск приедут сборные Португалии, Колумбии, Перу и Панамы, глава Мордовии Владимир Волков предложил провести карнавал в дни чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом он заявил в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мундиаля на территории Мордовии, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

FaceMePLS Карнавал

«Как вы знаете, к нам приедут восемь разных команд. Все с разным менталитетом, привычками и традициями. И каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием. Как мы это умеем. Кому-то по душе придется гармошка, кому-то — тромбон нашего «суперболельщика» Виктора Паутова. Думаю, никто не откажется от мордовских напитков и еды. Наша главная задача — создать праздник для всех: и для жителей республики, и для наших гостей», — подчеркнул руководитель региона.

Волков отметил, что подготовка к чемпионату входит в завершающую фазу. Готовы тренировочные площадки, транспортная развязка около стадиона, дорога до аэропорта, новый энергетический комплекс подстанции «Посоп», модернизирована система водоснабжения и канализования, теплотрасса до стадиона. Завершается строительство терминала аэропорта — авиарейсы возобновятся с 14 февраля 2018 года.

При этом глава Мордовии констатировал, что есть объекты, на которых требуется нарастить темпы работы. Прежде всего, это стадион и набережная Инсара, где подрядчиком является ПСО «Казань». Более активно должно вестись строительство в ЖК «Юбилейный» отдела полиции, поликлиники, многоквартирных домов, есть вопросы по завершению благоустройства этой территории.

«До старта чемпионата мира осталось меньше 200 дней, и ситуацию по этим объектам надо выправлять», — поставил задачу Волков.

Также глава республики отметил необходимость более эффективной работы по развитию туристической инфраструктуры и расширению ассортимента сувенирной продукции.

«Пока еще в Саранске и не найдешь с ходу необходимого сувенирного ассортимента — надо искать специализированные магазины. У нас каждый район республики, каждое село отличается своими культурными традициями. Разнообразие народного творчества, промыслов и ремесел — это наше преимущество, которым мы должны очень грамотно воспользоваться», — заключил руководитель Мордовии.

В ходе заседания принято решение о создании оперативного штаба Мордовии для организации операционного управления подготовкой и проведением ЧМ-2018, регионального центра управления пассажирскими перевозками, а также уточнен комплексный план мероприятий по обеспечению и проведению мирового футбольного первенства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.