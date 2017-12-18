Боровск, Калужская область, 18 декабря, 2017, 21:21 — ИА Регнум. В городе Боровске Боровского района Калужской области сотрудниками правоохранительных органов задержаны два бывших трудника местного монастыря по подозрению в изнасиловании, сообщили 18 декабря в пресс-службе регионального СУ СК России.

George Hodan Арест

Молодая женщина, временно проживающая у своей родственницы в Боровске, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании.

По данным следствия, утром 16 декабря девушка через социальную сеть познакомилась с молодым человеком из Боровска. В этот же день молодые люди встретились. Парень предложил девушке пойти к нему домой под предлогом плохой погоды. Девушка согласилась.

В квартире находился еще один молодой человек. Спустя несколько минут потерпевшая начала собираться домой, но молодые люди её не пустили, а избили и, угрожая убийством, изнасиловали. Однако девушке удалось сбежать из квартиры через балкон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что злоумышленниками оказались ранее несудимый 25-летний житель Курской области и неоднократно судимый 21-летний молодой человек, который не имеет регистрации на территории РФ.

Установлено также, что подозреваемые были трудниками местного монастыря. В настоящее время они задержаны на 48 часов. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.