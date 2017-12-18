Пекин, 18 декабря, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС Китая впервые в истории прошли над Цусимским проливом, разделяющим Корейский полуостров и Японию, сообщает 18 декабря Центральное телевидение Китая.

Tetromino Цусимский пролив на карте

По информации китайского телеканала, в учениях приняли участие разведывательные самолеты, бомбардировщики H-6K в сопровождении истребителей Су-30.

Китайское телевидение подчеркивает, что учения были проведены «в соответствии с нормами международного права, установленными конвенциями ООН, и всеобщим правом свободы навигации».

Представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подчеркнул, что целью этих учений является повышение возможностей ВВС КНР в операциях над океанским пространством.

Напомним, Китай и Япония, находящиеся в непростых отношениях, регулярно проводят военные ученияв регионе, однако в небе над Цусимским проливом китайские боевые самолеты появились впервые в истории.

Справка ИА REGNUM : Цусимский пролив, являющийся юго-восточным проходом Корейского пролива между японскими островами Цусима и Ики. Пролив соединяет Восточно-Китайское и Японское моря. Его ширина в самом узком месте не превышает 47 км.

Таким образом, боевые самолеты ВВС Китая провели учения в пространстве, разделяющем несколько японских островов.