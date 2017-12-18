Москва, 18 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Украинские военные пристреливали свою артиллерию, чтобы потом выпустить снаряды по Донбассу, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 18 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя уход российских военных из Совместного центра контроля и координации по прекращению огня (СЦКК) на Донбассе.

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«Наши офицеры, работавшие в СЦКК, находились в тяжелейших условиях, — констатировал он. — Зачастую у нас не было возможности формализовать весь процесс, который там шёл. Не могли формализовать провокации и обстрелы. Не шла на эти условия киевская сторона и в том числе международные институты. Методически проводились пристрелки артиллерийских батарей. Это говорит о том, что противная сторона готовится к активным действиям. Известно, что боеприпасы, привезенные на позицию, покидают её только выстрелом. Сейчас идёт психологическая подготовка. Украина идёт к войне. Всё, что делает Саакашвили, — чёрная метка, брошенная Порошенко. Война нужна президенту Украины для рейтинга».

Кроме того, в рамках передачи прозвучала мысль о том, что российских офицеров из СЦКК выдавили вполне сознательно, дабы уничтожить площадку для переговоров и испортить механизм фиксации преступлений, которые совершают на территории Юго-Востока Украины киевские военные.

Напомним, что, по информации МИД РФ, российские военнослужащие из-за действий украинских властей более не могут полноценно работать в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Эту структуру они покинут 19 декабря. Как отмечает главное внешнеполитическое ведомство РФ, украинская сторона сознательно и целенаправленно препятствует российским офицерам, входящим в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, в выполнении их обязанностей.

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