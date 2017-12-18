Москва, 18 декабря, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Пользователи популярного мессенджера Telegram сообщили сегодня, 18 декабря, о масштабном сбое в работе сервиса. Также резкий всплеск жалоб на сбой работы Telegram был зафиксирован на портале Down Detector.

Логотип мессенджера Telegram

Многие пользователи Telegram жалуются, что сообщения отправляются и принимаются с задержкой, либо сервис вовсе не функционирует. Часть пользователей испытывают проблемы с авторизацией. Отмечается, что сбой произошел как в десктопной, так и мобильной версии сервиса.

При этом в сети микроблгов Twitter пишут, что с проблемами столкнулись пользователи Telegram не только в России, но и за рубежом.

Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.

Стоит отметить, что последний раз крупный сбой в Telegram произошел в сентябре этого года.