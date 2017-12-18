Москва, 18 декабря, 2017, 20:43 — ИА Регнум. В современных реалиях борьбы с терроризмом и незаконным оборотом оружия торговлю в поездах необходимо запретить, заявил корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря профессор кафедры управления фирмой Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Александр Костанянц. Кроме того, по словам эксперта, торговая продукция, которую предлагают в электричках, зачастую наносит вред здоровью, так как продукты не проходят необходимый контроль и не имеют специализированного сертификата.

ИА REGNUM Электропоезд

«Традиционно ещё с советского периода такой вид торговли всегда был востребован. Например, в электричках большим спросом пользовались печатные газеты. Но нужно понимать, что на сегодняшний день это не так востребовано, и с юридической точки зрения я не сторонник подобной торговли, поскольку она сопровождается правонарушениями. Смысла нет отвлекать пассажиров, и так зевак много», — отметил профессор.

Как 18 декабря агентству «Москва» заявил начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО, генерал-майор полиции Олег Калинкин, более 6 тыс. случаев нелегальной торговли выявили на ж/д транспорте Центрального федерального округа за 10 месяцев 2017 года. Нарушения прежде всего касались пригородных поездов и станций Московской зоны. По выявленным случаям составлены протоколы об административных правонарушениях, дела переданы в мировые суды. На нелегальных продавцов наложены штрафы на общую сумму 2 млн рублей.

«Но тут есть еще одна составляющая — зачастую торгуют лица пенсионного возраста, их препровождение в дежурную часть для составления протоколов часто сопровождается недовольством окружающих. В подвижном составе всех торговцев отловить невозможно. Хотя бы потому, что наряды полиции есть не в каждом поезде. Но и выявленные нелегальные торговцы, заплатив штраф, снова возвращаются в электрички. Сегодня это игра в кошки-мышки и, на мой взгляд, не самая эффективная мера правоохранительной направленности», — добавил Калинкин.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский, штраф за предпринимательскую деятельность без регистрации составляет от 500 до 2 тыс. рублей. За нелегальную торговлю в общественном транспорте виновное лицо может быть привлечено к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии»).

«Законодательно разрешить такую торговлю только пенсионерам нельзя, так как требования ко всем одни. Выделение пенсионеров в отдельную категорию лиц с особым подходом будет дискриминационным по отношению к другим лицам. В данном случае можно было бы говорить о возможности общей декриминализации подобной торговли, так как запрет не эффективен, а размер штрафов не компенсирует затраты на задержание лиц. Можно было бы убрать административную ответственность за торговлю без регистрации, если речь идёт о торговле в небольшом размере и т. д. Однако вряд ли государство пойдет на такие меры», — подчеркнул он.

Начальник управления на транспорте МВД России по ЦФО Олег Калинкин также заявил, что для борьбы с нелегальным продавцами в электричках необходимо создать официальную торговую компанию. Он пояснил, что если удовлетворить спрос пассажиров на «мелкую» продукцию, то нелегалы потеряют интерес и исчезнут из поездов и электричек.

«У торговой компании обязательно должен быть специальный сертификат, и отпускать товар должны специализированные сотрудники, которые проводят контроль, в том числе, с точки зрения национальной безопасности, поскольку транспорт, метро и электрички сегодня являются объектом для вражеской агентуры, террористических группировок», — прокомментировал данную инициативу профессор Александр Костанянц.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга поддержало законопроект о безусловных штрафах для нелегальных продавцов у станций метрополитена. При первом выявленном нарушении физическим лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам — 15 тыс. рублей, юридическим лицам — 200 тыс. рублей.

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