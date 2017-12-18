Москва, 18 декабря, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Оператор сотовой связи МТС по итогам 2017 года ожидает сокращение продаж SIM-карт на 8%, что станет первым снижением за последние 12 лет, заявил журналистам президент компании Андрей Дубовсков.

Publicdomainpictures.net Cим-карты

Объем продаж SIM-карт этого сотового оператора в 2016 года составлял 123 млн штук, в 2017 году планируют продать 114 млн штук.

По мнению Дубовскова, ситуация с картами не является здоровой, когда из-за стимулирования продаж реализуется более 100 млн SIM-карт каждый год, тогда как население России составляет чуть более 146 млн человек.

В МТС считают, что подобная политика приводит к снижению рентабельности сотовых операторов, которые сталкиваются с большими затратами на «перемалывание» огромной базы данных.

В компании Megafon согласились с выводами своего конкурента. По итогам девяти месяцев 2017 года объем продаж SIM-карт данного оператора сократился на 13%, а количество салонов связи более чем на 7%.

В «Вымпелкоме» считают, что отрицательный тренд по продажам SIM-карт сохранится и в 2018 году. В компании также ждут снижения продаж в 2017 году. По мнению представителей «Вымпелкома», основная часть продаж складывается из подключения новых абонентов, которые переходят от другого оператора. Такая ситуация приводит к росту затрат на привлечение клиентов и последующему их оттоку.

Отметим, с 1 декабря 2013 года в России вступил в силу закон «об отмене мобильного рабства», который позволяет сохранять номер телефона при смене операторов сотовой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о штрафах за незаконную продажу SIM-карт. Документ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей.

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