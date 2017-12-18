Вашингтон, 18 декабря, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Основным вопросом предстоящих переговоров между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД Канады Христей Фриланд станет вопрос безопасности канадско-американской границы, передает Reuters.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Кроме того, Фриланд и Тиллерсон намерены «обсудить координацию США и Канады по целому ряду глобальных и региональных тем».

Визит Рекса Тиллерсона в Канаду состоится 19 декабря. Ожидается встреча госсекретаря США с министром иностранных дел Христей Фриланд и премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее сообщалось, что переговоры будут связаны с предстоящим международным саммитом по кризису на Корейском полуострове, который состоится в Оттаве в январе 2018 года.

В настоящий момент известно, что к переговорам в Оттаве по политическому урегулированию на Корейском полуострове уже приглашены Япония, Южная Корея и Китай.

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