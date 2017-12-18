Ульяновск, 18 декабря, 2017, 19:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет оказано максимальное содействие избирательным комиссиям по подготовке к президентским выборам. 18 декабря губернатор области Сергей Морозов подписал соответствующее распоряжение в ходе первого организационного штаба по проведению предстоящей кампании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Напомним, сегодня, 18 декабря, был дан официальный старт избирательной кампании по выборам первого лица государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

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«Нам необходимо сделать так, чтобы 18 марта на выборах президента России каждый житель региона — более миллиона человек — мог реализовать своё избирательное право. Избиратели должны иметь возможность сделать свой выбор в комфортных условиях. Ключевые задачи, которые стоят перед нами, — это соблюдение действующего законодательства и общественный контроль над выборами. В нашем регионе всегда проводились легитимные и максимально открытые выборы, следующие не должны стать исключением», — отметил Сергей Морозов.

Распоряжением утверждается перечень мероприятий по содействию избирательным комиссиям для профильных ведомств и структур, а также даются рекомендации органам местного самоуправления. Ключевая роль в процессе подготовки выборов в соответствии с законодательством отводится избирательным комиссиям всех уровней. Задача же органов государственной власти и местного самоуправления состоит в том, чтобы обеспечить все необходимые условия для работы избиркомов. В каждом муниципальном районе и городском округе также будет создан аналогичный штаб.

Как отметил председатель областного избиркома Юрий Андриенко, на территории Ульяновской области образовано 982 постоянных избирательных участка. Также будут сформированы семь избирательных участков в местах временного пребывания избирателей: один в войсковой части и шесть на территории лечебных учреждений.

«Одной из главных новинок президентской кампании стало голосование по месту нахождения. Теперь любой избиратель может голосовать на любом избирательном участке. Предварительно нужно подать заявление в ближайший МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию, а также через интернет-портал «Госуслуги». Выборы президента России впервые пройдут с участием общественных наблюдателей — это поднимет доверие граждан и даст уникальный опыт, которого до сих пор не было у отечественной избирательной системы. Включение представителей гражданского общества в корпус наблюдателей мы решительно одобряем: чем больше гласности и открытости, тем больше доверия к избирательному процессу. Общественные палаты смогут осуществлять гражданский контроль в процессе всей кампании, а не только в день выборов», — отметил Андриенко.

Он отметил, что стать виртуальным наблюдателем на мартовских выборах сможет любой россиянин: на большинстве избирательных участков будет установлено видеонаблюдение.

«Что касается иного современного оборудования — фактически в три раза больше избирательных участков в Ульяновском регионе будет оснащено комплексами обработки избирательных бюллетеней. 140 комплектов электронных ящиков для голосования поступят от Центризбиркома РФ в Ульяновскую область. На Президентских выборах будут применяться обновленные версии технологического оборудования — КОИБ-2017. Также на участках будет широко использоваться еще одна новая для избирательного процесса технология — изготовление протоколов участковых комиссий об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода (QR-кода)», — отметил глава регионального избиркома.

В ходе заседания глава региона обозначил необходимость обеспечения безопасности на участках, а также комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на совещании 18 декабря утвердила календарный план избирательной кампании.

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