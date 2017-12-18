Душанбе, 18 декабря, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Пенсионеры старше 75 лет могут бесплатно ездить на общественном транспорте города Душанбе, сообщает сегодня, 18 декабря, Национальное информационное агентство «Ховар».

JM Fumeau

Отмечается, что согласно постановлению председателя города Душанбе Рустама Эмомали, граждане, подпадающие под указанную категорию, для льготного проезда получат специальную электронную карту. Этот проездной билет выдается на год «с целью материально-моральной поддержки пожилых людей».

Принять необходимые меры поручено Транспортному отделу хукумата города Душанбе совместно с ГУП «Душанбенаклиетхадамотрасон», государственными коммунальными унитарными предприятиями («Автобус-1», «Автобус-2», «Автобус-3» и «Троллейбус») и другими транспортными компаниями.

На сегодня в Душанбе насчитывается 9 тыс. 91 житель старше 75 лет.

Отметим, что это не первая инициатива в сфере общественного транспорта почти за год пребывания Рустама Эмомали в должности мэра таджикской столицы. Ранее были закуплены 40 новых автобусов, построена экспериментальная остановка, оснащенная не только местами для сидения, но и пунктом продажи газет и журналов, электронных карт оплаты за проезд, а также электронным табло и стационарным городским телефоном. Кроме того, было заявлено, что до конца 2017 года в городском общественном транспорте будет внедрена электронная система оплаты проезда. Правда, до конца года осталось две недели, а система все еще не запущена.

Стоимость проезда, в зависимости от маршрута, в таджикской столице составляет от 60 дирам до 1 сомони 60 дирам (от чуть более 4 рублей до 10,7 рублей).