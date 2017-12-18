Москва, 18 декабря, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Моквы 18 декабря подтвердил законность решения Центробанка об отзыве лицензии у банка «Югра» и отказал кредитной организации в удовлетворении иска к регулятору.

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Бывшие топ-менеджеры и собственники банка «Югра» в своём иске настаивали на том, что у Центробанка не имелось безусловных оснований для отзыва лицензии, а именно снижения нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения в 30 млрд рублей.

В заявлении указывалось, что по состоянию на 10 июля, когда регулятором была введена временная администрация в «Югре», размер собственных средств банка составлял 33,5 млрд рублей, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 7,841%, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 7,842%, норматив достаточности собственных средств превышал 9%.

Таким образом, как утверждалось, временная администрация «приняла к управлению банк, все показатели которого соответствовали требованиям закона и нормам активов Банка России».

10 октября суд признал законным введение временной администрации в «Югре», а сегодня суд постановил «оставить без удовлетворения» иск бывшего руководства банка об отзыве лицензии.

Напомним, Центробанк 28 июля отозвал лицензию у «Югры», а 7 августа направил заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банка банкротом. От «Югры» в Арбитражный суд поступили встречные иски, оспаривающие законность действий регулятора.