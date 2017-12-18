Калуга, 18 декабря, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В Калужской области необходимо усилить работу по противодействию недобросовестным управляющим компаниям, заявил губернатор региона Анатолий Артаномов на заседании областного правительства 18 декабря. По его словам, в этой связи надо наладить более активное сотрудничество с правоохранительными органами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело №21: Без ножа и кастета». Реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

«Я думаю, что общими усилиями мы наконец-то сдвинем это дело с «мертвой точки» и всем ворам и жуликам будет поставлен надежный заслон», — заявил губернатор.

Так, лишь 65 из 80 лицензированных УК Калуги действительно управляют жилищным фондом. Примерно 30% компаний аккумулируют собранные с жильцов средства и выводят их через различные фирмы и фонды на «неизвестные нужды». При этом действуют они через частные расчётные центры, созданные учредителями этих компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря журналист портала «Калуга-24», депутат городской думы Калуги Владислав Сахарчук во время пресс-конференции Владимира Путина обратил внимание президента на недобросовестную деятельность региональных управляющих компаний, которые занимаются сбором денег с населения, но не расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями, а затем «банкротятся» и исчезают. Сахарчук назвал калужские управляющие компании криминализированной сферой. Позднее губернатор Артамонов поблагодарил его"за толковый вопрос».