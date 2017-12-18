Киев, 18 декабря, 2017, 19:30 — ИА Регнум. В Генштабе Украины считают, что заявленные Москвой причины вывода офицеров России из СЦКК в Донбассе не соответствуют действительности, а их вывод из СЦКК вынудит ВСУ убрать своих наблюдателей с территории, подконтрольной ДНР и ЛНР.

U.S. Army Europe ВСУ

Завление об этом сделал 18 декабря заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

По словам Венсковича, украинская сторона продолжит участие в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе, но при этом уберет своих наблюдателей с территории, контролируемой войсками ДНР и ЛНР, так как с этого момента не гарантирована их безопасность.

«В случае вывода российских офицеров из СЦКК Вооружённые силы Украины вынуждены вывести с оккупированных территорий своих наблюдателей, которые там исполняли обязанности в СЦКК, на подконтрольную Украине территорию в связи с тем, что им не будет гарантирована безопасность», — цитирует слова Венсковича агентство УНИАН.

Кроме того, Венскович заявил, что заявления о психологическом давлении украинских военных на российских наблюдателей СЦКК являются инсинуациями и не соответствуют действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря МИД Украины заявил, что прекращение участия российских офицеров в работе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе является «провокацией» России и «очередной попыткой» принудить Киев к прямым переговорам с ДНР и ЛНР.