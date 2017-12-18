Нейпьидо, 18 декабря, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Правительство Мьянмы обещает провести расследование возможного массового убийства в деревне Инн Дин в штате Ракхайн, передает Reuters.

Мьянма

Главнокомандующего армии Мьянмы генерал-майор Мин Аун Хлайн в своем заявлении подтвердил факт обнаружения массового захоронения вблизи Инн Дин, однако не стал раскрывать никаких подробностей о числе и этнической принадлежности жертв.

«На кладбище вблизи деревни Инн Дин были обнаружены неопознанные тела. Проводится тщательное расследование, которое позволит понять правду», — говорится в заявлении главы военных.

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года из бирманского штата Ракхайн в соседний Бангладеш бежали не менее 600 тыс. мусульман-рохинджа — это более половины мусульман штата.

Причиной бегства рохинджа из Мьянмы явились действия бирманских военных, которые представители ООН считают «этническими чистками», а сами военные предпочитают называть «антитеррористической операцией» против сепаратистов.