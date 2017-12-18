Москва, 18 декабря, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Банк России не собирается производить замену 50-рублевой банкноты на монету аналогичного номинала. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

Miroslavik 50 рублей

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Центробанк в рамках политики сокращения наличного денежного оборота может отказаться от банкноты в 50 рублей и заменить её монетой. Такое мнение озвучил генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

В частности, Шустов сравнил возможное исчезновение 50-рублевой банкноты с уже состоявшейся заменой 10-рублевой банкноты на монету соответствующего номинала.

При этом логика Шустова не очень понятна, так как 12 декабря Центробанк заявил, что количество монет, которые находятся в обращении в России значительно превышает потребности в них у населения и юридических лиц. В связи с этим регулятор даже рекомендовал банкам разместить специальные монетоприёмные модули в своих офисах и крупных торговых точках, чтобы организовать сокращение монетной массы в обращении.

В Центробанке решили официально опровергнуть мнение Шустова.

«В настоящее время Банк России не планирует производить замену 50-рублевой банкноты монетой аналогичного номинала. У банкнот номиналом 50 и 100 рублей средний срок службы составляет 15 месяцев, они являются самыми ходовыми», — заявили в пресс-службе регулятора.

Также Банк России отметил, что доля 50-рублевых банкнот в обращении составляет 9%. Такая же доля приходится на 500-рублевые банкноты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Центробанк представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В массовый оборот новые банкноты поступят в декабре 2017 года.