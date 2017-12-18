Калининград, 18 декабря, 2017, 19:23 — ИА Регнум. Рыбопереработчики Калининградской области резко осудили решение Россельхознадзора по отмене ограничений на ввоз продукции с двух предприятий Латвии и Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Напомним, сегодня, 18 декабря, стало известно, что надзорное ведомство сняло табу на поставки шпрот с латвийского предприятия «SIA «Karavela» и эстонского «DGM Shipping AS».

«Сегодня всё утро на телефоне, звонят партнеры, клиенты, производители из области, а также Новгорода и Крыма! Все в инвестиционных кредитах, так как рассчитывали на обещание с высоких трибун Москвы о защите своих, российских производителей!» — написал на своей странице в соцсети председатель совета директоров калининградского рыболовецкого колхоза «За Родину», экс-министр сельского хозяйства Калининградской области Сергей Лютаревич.

Лютаревич охарактеризовал обстановку как «тревожную у всего рыбацкого сообщества».

«Теперь рассчитывать нужно только на наше калининградское правительство и губернатора. Как никогда актуальна программа поддержки рыболовства! Надежда и на наших депутатов в Госдуме, нельзя молчать!», — добавил экс-министр.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что запрет на рыбопродукцию с 44-х латвийских и 31-го эстонского предприятия был введен в 2015 году. Ключевая причина такого решения — обнаружение в консервах опасного канцерогена.

За эти два года Калининградская область увеличила объем производства шпрот на 10 млн банок. В частности, в посёлке Взморье был построен новый комплекс по рыбопереработке, который позволил круглогодично заниматься производством шпрот, храня единовременно до 1,5 тысячи тонн замороженной рыбы.