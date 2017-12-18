Москва, 19 декабря, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 декабря, Совет Думы определит дату рассмотрения нижней палатой парламента соглашения между Россией и Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе, сообщает ИА REGNUM.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва» у берегов Сирии

Внесенное в Госдуму 13 декабря президентом РФ соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды.

Ранее комитеты Госдумы по международным делам и по обороне рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать соглашение. Комитеты сошлись во мнении, что ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей между РФ и САР в военной области, закреплению долгосрочного военного присутствия России на Ближнем Востоке, обеспечению безопасности в регионе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента ратифицирует соглашение до конца 2017 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о разгроме группировки международных террористов и выводе российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.