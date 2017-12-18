Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН огласил проект резолюции, осуждающей решение США о признании Иерусалима столицей Израиля, передает Associated Press.

Иерусалим

Согласно тексту проекта резолюции, СБ ООН выражает «глубокое сожаление в связи с недавними решениями, касающимися статуса Иерусалима».

Подчеркивается, что «статус Иерусалима является вопросом, который должен быть разрешен путем переговоров», а «любые решения и действия, которые касаются статуса… являются недействительными и должны быть отменены».

Голосование по резолюции СБ ООН о статусе Иерусалима состоится сегодня, в понедельник 18 декабря. Ожидается, что США наложат вето на принятие документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля со стороны США, а также заявил о скором переносе в Иерусалим американского посольства из Тель-Авива.

Решение Белого дома вызвало осуждение мусульманских государств, представителей ООН и Евросоюза, президента России Владимира Путина и папы римского Франциска.

Признание Иерусалима столицей еврейского государства со стороны США привело к массовым беспорядкам в Палестине, претендующей на Восточный Иерусалим. Число пострадавших в столкновениях с полицией и военными Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана превысило 750 человек.

Кроме того, мусульманские лидеры в ходе саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле заявили о скором открытии в Восточном Иерусалиме посольств Палестины в ответ на решение президента США.

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