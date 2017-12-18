Москва, 18 декабря, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения государственных премий в области правозащитной деятельности и благотворительности прошла в Екатерининской зале Кремля. Президент РФ Владимир Путин вручил государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года председателю Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Премию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года получил председатель правления Регионального благотворительного фонда помощи детям Владимир Вавилов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Людмила Алексеева

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев считает, что врученные сегодня государственные премии «символичны».

"Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева — буквально символ правозащитного движения. Отношение к ней в обществе разное, и по многим вопросам с ней можно спорить, но бесспорно то, что это мужественный человек, всю жизнь посвятивший защите прав человека, и это мужество, безусловно, достойно уважения», — рассказал Валерий Фадеев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Что же касается государственной премии в области в области благотворительности, ее вручили председателю правления Регионального благотворительного фонда помощи детям Владимиру Вавилову из Татарстана за работу над организацией детского хосписа. Это сейчас мощное движение, и не зря президентом РФ принято решение, что государственная помощь в этой области будет увеличена», — продолжил свой комментарий Валерий Фадеев.

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«Сейчас буквально по всей стране открываются хосписы, этим занимается все больше НКО. До недавнего времени эта проблема оставалась вне поля зрения государства. И гражданское общество сейчас подхватывает эту тему. А ведь это очень тяжелая тема, очень непростая работа. Очень важно, что президент отметил именно это направление и поддержал его», — подчеркнул Валерий Фадеев.

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