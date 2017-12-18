Кишинёв, 18 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Напомним, что сегодня, в ответ на отзыв министерством иностранных дел Молдавии посла этой страны Андрея Негуцы, который является давним другом Додона, из России для консультаций в Кишинёв, президент Молдавии разразился очередным комментарием в адрес своих оппонентов:

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если целью этой провокации является срыв моего визита в Россию, то она не возымеет эффекта: я не намерен менять свои планы и совершу визит в Россию в любом случае. Народ Молдовы вручил мне мандат на выстраивание нормальных партнёрских отношений с Российской Федерацией».

Президент Молдавии расценил произошедшее как очередную провокацию проевропейского правительства, направленную на подрыв стратегического партнёрства между нашими странами:

«Фактически это означает понижение на неопределённый срок уровня дипломатических отношений с нашим главным стратегическим партнёром — Российской Федерацией».

На взгляд эксперта, не может быть и речи, чтобы эта «провокация», как выразился Додон, была направлена против его визита в Москву.

«Скорее, правительство Молдавии просто не даст перед поездкой в Москву ему заправить самолет керосином, чтобы отменить визит. Дело совсем в другом. Данным жестом оппоненты Додона показывают, кто реальный хозяин в стране, и что Москве, если они хотят оказывать хоть какое-то влияние на события в этой стране, следует иметь дело именно с ними, а не с Додоном, который, кроме заявлений, ничего делать не может.

Поэтому пока Додон не разрешит это ключевое противоречие нынешней политической системы в Молдавии, пока не навяжет свою волю оппонентам, нечего и думать про проведение самостоятельной политики. И те движения, которые он может и должен сделать, давно, в принципе, понятны и известны. Вопрос исключительно в наличии политической воли», — отметил Юрий Баранчик.