Салоники, Греция, 18 декабря, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Суд греческих Салоник приговорил 23 человека к длительным тюремным срокам за контрабанду сирийских и иракских беженцев из Турции, передает Associated Press.

Onetoday.google.com Беженцы

Самый короткий срок тюремного заключения для одного из перевозчиков мигрантов составил восемь лет лишения свободы. Самый длительный срок составил 1489 лет.

Сообщается, что почти полуторатысячелетний срок тюремного заключения по суду получил организатор группировки контрабандистов, вина которого была доказана в 43 случаях перевозки примерно 500 мигрантов в 2015 и 2016 годах.

Известно, что это 54-летний гражданин Греции, который был арестован с сообщниками в рамках полицейской спецоперации в июле 2016 года.

Напомним, по соглашению 2016 года между Турцией и ЕС Греция отказывается принимать беженцев с Ближнего Востока на материковую территорию. Однако беженцы продолжают прибывать в страну, что уже вызвало кризис на островах Лесбос, Самос и Чиос.